سعر Unitus (UTS)
سعر Unitus (UTS) المباشر لليوم هو USD 0.0028428. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 170.51K. يتم تحديث سعر UTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unitus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.72
- تغيير سعر Unitus خلال اليوم هو -18.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00M
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خلال اليوم، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.000637047310072004 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.0000488697 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.0002220300 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.003918764064857168 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000637047310072004
|-18.30%
|30 يوم
|$ -0.0000488697
|-1.71%
|60 يوم
|$ -0.0002220300
|-7.81%
|90 يوم
|$ -0.003918764064857168
|-57.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unitus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-18.30%
-11.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unitus: the Next-Generation Multichain Money Market boosting the dForce ecosystem
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