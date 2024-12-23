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سعر Unitus (UTS) المباشر لليوم هو USD 0.0028428 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 170.51K . يتم تحديث سعر UTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unitus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.72 - تغيير سعر Unitus خلال اليوم هو -18.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00M

أداء سعر Unitus (UTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.000637047310072004 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.0000488697 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.0002220300 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unitus مقابل USD هو $ -0.003918764064857168 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000637047310072004 -18.30% 30 يوم $ -0.0000488697 -1.71% 60 يوم $ -0.0002220300 -7.81% 90 يوم $ -0.003918764064857168 -57.95%

تحليل سعر Unitus (UTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unitus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00272227$ 0.00272227 $ 0.00272227 24 ساعة مرتفع $ 0.00376336$ 0.00376336 $ 0.00376336 عالية طوال الوقت $ 0.31005$ 0.31005 $ 0.31005 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -18.30% تغير السعر (7 أيام) -11.51%

معلومات سوق Unitus (UTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: