توكنوميكس UnitedStates National Debt Coin (USNDC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UnitedStates National Debt Coin (USNDC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UnitedStates National Debt Coin (USNDC) The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC الموقع الرسمي: https://pump.fun/coin/8iK4qEEb41gkogyEUn4qjrnuj3vgvQEf1RcxXauWpump اشتر USNDC الآن!

توكنوميكس UnitedStates National Debt Coin (USNDC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UnitedStates National Debt Coin (USNDC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K إجمالي العرض: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M العرض المتداول: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.00K $ 9.00K $ 9.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001534 $ 0.0001534 $ 0.0001534 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000803 $ 0.00000803 $ 0.00000803 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

توكنوميكس UnitedStates National Debt Coin (USNDC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UnitedStates National Debt Coin (USNDC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USNDC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USNDC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USNDC، استكشف السعر المباشر لتوكن USNDC!

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