سعر UnitedStates National Debt Coin (USNDC)
سعر UnitedStates National Debt Coin (USNDC) المباشر لليوم هو USD 0.00001426. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.26K. يتم تحديث سعر USNDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UnitedStates National Debt Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر UnitedStates National Debt Coin خلال اليوم هو +1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UnitedStates National Debt Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.11%
+1.93%
+1.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The national debt has increased every year for the past ten years, and interest expenses have remained fairly stable due to low interest rates and the perceived low risk of U.S. government default, according to the U.S. Treasury Fiscal Data. This coin is a parody coin about the debt crises in the US and to highlight various aspects about this crises in a humouros way to the people on solana. $USNDC
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