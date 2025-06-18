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سعر UnitedStates National Debt Coin (USNDC) المباشر لليوم هو USD 0.00001426 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.26K . يتم تحديث سعر USNDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UnitedStates National Debt Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر UnitedStates National Debt Coin خلال اليوم هو +1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر UnitedStates National Debt Coin (USNDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UnitedStates National Debt Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UnitedStates National Debt Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001314$ 0.00001314 $ 0.00001314 24 ساعة مرتفع $ 0.00002166$ 0.00002166 $ 0.00002166 عالية طوال الوقت $ 0.0001534$ 0.0001534 $ 0.0001534 تغير السعر (1 ساعة) +2.11% تغير السعر (1يوم) +1.93% تغير السعر (7 أيام) +1.05%

معلومات سوق UnitedStates National Debt Coin (USNDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: