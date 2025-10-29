معلومات سعر UnitedHealth xStock (UNHX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 360.1 $ 360.1 $ 360.1 24 ساعة منخفض $ 384.53 $ 384.53 $ 384.53 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 360.1$ 360.1 $ 360.1 24 ساعة مرتفع $ 384.53$ 384.53 $ 384.53 عالية طوال الوقت $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 أدنى سعر $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -4.36% تغير السعر (7 أيام) +0.14% تغير السعر (7 أيام) +0.14%

سعر UnitedHealth xStock (UNHX) في الوقت الحقيقي هو $364.6. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UNHX بين أدنى سعر $ 360.1 وأعلى سعر $ 384.53، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUNHX على الإطلاق هو $ 388.84، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 234.96.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UNHX -0.35% على مدار الساعة الماضية، -4.36% على مدار 24 ساعة، و +0.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UnitedHealth xStock (UNHX)

القيمة السوقية $ 579.98K$ 579.98K $ 579.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M إمداد دورة التداول 1.59K 1.59K 1.59K إجمالي العرض 24,729.184392364 24,729.184392364 24,729.184392364

القيمة السوقية الحالية لـ UnitedHealth xStock هي $ 579.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNHX يبلغ 1.59K، مع إجمالي عرض 24729.184392364. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.02M.