سعر United States Water Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع United States Water Reserve (USWR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USWR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل USWR.

يحتل United States Water Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 638,516، مع عرض متداول قدره 1000.00M USWR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USWR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03260264، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك USWR بمقدار -0.86% خلال الساعة الماضية و+26.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.57K.

معلومات سوق United States Water Reserve (USWR)

القيمة السوقية $ 638.52K$ 638.52K $ 638.52K الحجم (24 ساعة) $ 10.57K$ 10.57K $ 10.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 638.52K$ 638.52K $ 638.52K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,996,540.657762 999,996,540.657762 999,996,540.657762

القيمة السوقية الحالية لـ United States Water Reserve هي $ 638.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.57K. العرض المتداول لـ USWR يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999996540.657762. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 638.52K.