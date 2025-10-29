معلومات سعر United States of Memerica (MEMERICA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000165 $ 0.00000165 $ 0.00000165 24 ساعة منخفض $ 0.00000171 $ 0.00000171 $ 0.00000171 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000165$ 0.00000165 $ 0.00000165 24 ساعة مرتفع $ 0.00000171$ 0.00000171 $ 0.00000171 عالية طوال الوقت $ 0.00000174$ 0.00000174 $ 0.00000174 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.32% تغير السعر (7 أيام) +5.92% تغير السعر (7 أيام) +5.92%

سعر United States of Memerica (MEMERICA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000165. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMERICA بين أدنى سعر $ 0.00000165 وأعلى سعر $ 0.00000171، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMERICA على الإطلاق هو $ 0.00000174، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMERICA -- على مدار الساعة الماضية، -2.32% على مدار 24 ساعة، و +5.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق United States of Memerica (MEMERICA)

القيمة السوقية $ 164.94K$ 164.94K $ 164.94K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 164.94K$ 164.94K $ 164.94K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ United States of Memerica هي $ 164.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMERICA يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 164.94K.