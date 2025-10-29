سعر United States of Memerica المباشر اليوم هو 0.00000165 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEMERICA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEMERICA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر United States of Memerica المباشر اليوم هو 0.00000165 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MEMERICA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MEMERICA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار United States of Memerica

سعر United States of Memerica (MEMERICA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MEMERICA إلى USD:

--
----
-2.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار United States of Memerica (MEMERICA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:57:16 (UTC+8)

معلومات سعر United States of Memerica (MEMERICA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00000165
$ 0.00000165$ 0.00000165
24 ساعة منخفض
$ 0.00000171
$ 0.00000171$ 0.00000171
24 ساعة مرتفع

$ 0.00000165
$ 0.00000165$ 0.00000165

$ 0.00000171
$ 0.00000171$ 0.00000171

$ 0.00000174
$ 0.00000174$ 0.00000174

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.32%

+5.92%

+5.92%

سعر United States of Memerica (MEMERICA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000165. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEMERICA بين أدنى سعر $ 0.00000165 وأعلى سعر $ 0.00000171، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEMERICA على الإطلاق هو $ 0.00000174، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEMERICA -- على مدار الساعة الماضية، -2.32% على مدار 24 ساعة، و +5.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق United States of Memerica (MEMERICA)

$ 164.94K
$ 164.94K$ 164.94K

--
----

$ 164.94K
$ 164.94K$ 164.94K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ United States of Memerica هي $ 164.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEMERICA يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 164.94K.

سجل سعر United States of Memerica (MEMERICA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر United States of Memerica مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر United States of Memerica مقابل USD هو $ +0.0000008432 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر United States of Memerica مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر United States of Memerica مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.32%
30 يوم$ +0.0000008432+51.11%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو United States of Memerica ( MEMERICA )

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر United States of Memerica (MEMERICA)

توقعات سعر United States of Memerica (USD)

كم ستكون قيمة United States of Memerica (MEMERICA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك United States of Memerica (MEMERICA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة United States of Memerica.

تحقق الآن من توقعات سعر United States of Memerica!

عملة MEMERICA إلى العملات المحلية

توكنوميكس United States of Memerica (MEMERICA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس United States of Memerica (MEMERICA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MEMERICA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول United States of Memerica (MEMERICA)

كم يساوي United States of Memerica (MEMERICA) اليوم؟
سعر MEMERICA المباشر في USD هو USD 0.00000165، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MEMERICA إلى USD الحالي؟
سعر MEMERICA إلى USD الحالي هو $ 0.00000165. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ United States of Memerica ؟
القيمة السوقية لعملة MEMERICA هي $ 164.94K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MEMERICA؟
العرض المتداول لتوكن MEMERICA هو 100.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MEMERICA؟
حقق MEMERICA سعرًا قياسيًا قدره 0.00000174 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MEMERICA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MEMERICA.
ما هو حجم تداول MEMERICA؟
حجم تداول MEMERICA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MEMERICA هذا العام؟
قد يرتفع MEMERICA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MEMERICA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:57:16 (UTC+8)

تحديثات United States of Memerica (MEMERICA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها.

