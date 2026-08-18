سعر United Oasis Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع United Oasis Reserve (UXR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UXR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UXR.

يحتل United Oasis Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,908، مع عرض متداول قدره 1000.00M UXR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UXR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0013879، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UXR بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و-2.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق United Oasis Reserve (UXR)

القيمة السوقية $ 23.91K$ 23.91K $ 23.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.91K$ 23.91K $ 23.91K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,995,514.47234 999,995,514.47234 999,995,514.47234

القيمة السوقية الحالية لـ United Oasis Reserve هي $ 23.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UXR يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999995514.47234. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.91K.