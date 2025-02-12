سعر United Base Postal (UBPS)
سعر United Base Postal (UBPS) المباشر لليوم هو USD 0.00036468. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UBPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق United Base Postal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.96
- تغيير سعر United Base Postal خلال اليوم هو -3.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ -0.0001507607 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ -0.0000295062 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ +0.0000548446435553297 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.26%
|30 يوم
|$ -0.0001507607
|-41.34%
|60 يوم
|$ -0.0000295062
|-8.09%
|90 يوم
|$ +0.0000548446435553297
|+17.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر United Base Postal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.26%
-11.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
United Base Postal is the fun-filled memecoin of Base Chain, crafted to deliver laughs and good vibes across Base Network. As the official meme courier, we specialize in circulating digital 'meme packages' and initiating 'moon missions,' keeping the community engaged and entertained all day, every day.
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