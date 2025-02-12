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سعر United Base Postal (UBPS) المباشر لليوم هو USD 0.00036468 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UBPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق United Base Postal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 252.96 - تغيير سعر United Base Postal خلال اليوم هو -3.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر United Base Postal (UBPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ -0.0001507607 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ -0.0000295062 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر United Base Postal مقابل USD هو $ +0.0000548446435553297 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.26% 30 يوم $ -0.0001507607 -41.34% 60 يوم $ -0.0000295062 -8.09% 90 يوم $ +0.0000548446435553297 +17.70%

تحليل سعر United Base Postal (UBPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر United Base Postal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00035852$ 0.00035852 $ 0.00035852 24 ساعة مرتفع $ 0.00037697$ 0.00037697 $ 0.00037697 عالية طوال الوقت $ 0.01447609$ 0.01447609 $ 0.01447609 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.26% تغير السعر (7 أيام) -11.01%

معلومات سوق United Base Postal (UBPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: