سعر UNITE THE KINGDOM اليوم

السعر المباشر لمشروع UNITE THE KINGDOM (UTK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UTK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UTK.

يحتل UNITE THE KINGDOM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,385.87، مع عرض متداول قدره 823.38M UTK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UTK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00486993، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UTK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+7.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق UNITE THE KINGDOM (UTK)

القيمة السوقية $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.39K$ 11.39K $ 11.39K إمداد دورة التداول 823.38M 823.38M 823.38M إجمالي العرض 823,380,021.65309 823,380,021.65309 823,380,021.65309

القيمة السوقية الحالية لـ UNITE THE KINGDOM هي $ 11.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UTK يبلغ 823.38M، مع إجمالي عرض 823380021.65309. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.39K.