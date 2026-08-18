سعر UNITE THE KINGDOM (UTK)
السعر المباشر لمشروع UNITE THE KINGDOM (UTK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UTK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UTK.
يحتل UNITE THE KINGDOM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,385.87، مع عرض متداول قدره 823.38M UTK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UTK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00486993، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك UTK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+7.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ UNITE THE KINGDOM هي $ 11.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UTK يبلغ 823.38M، مع إجمالي عرض 823380021.65309. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.39K.
--
+0.55%
+7.17%
+7.17%
خلال اليوم، كان سعر UNITE THE KINGDOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNITE THE KINGDOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNITE THE KINGDOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNITE THE KINGDOM مقابل USD هو -- .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ 0
|+2.29%
|60 يوم
|$ 0
|-31.11%
|90 يوم
|--
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر UNITE THE KINGDOM نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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كم تبلغ قيمة UNITE THE KINGDOM الآن؟
تتداول UNITE THE KINGDOM حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة 0.54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.
هل سيرتفع أو سينخفض سعر UTK اليوم؟
أظهر UTK تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme.
ما مدى شعبية UNITE THE KINGDOM اليوم؟
سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون UTK بنشاط.
ما الذي يجعل UNITE THE KINGDOM مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟
باعتباره جزءًا من فئة Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme ومُبنى على شبكة --، يقدم UTK وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.
كم يبلغ حجم المعروض من UTK في السوق؟
يوجد اليوم 823380021.65309 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.
ما هو أعلى وأدنى سعر لـ UNITE THE KINGDOM على الإطلاق؟
يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $0.00486993، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
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