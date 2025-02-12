سعر UNITAO (UNITAO)
سعر UNITAO (UNITAO) المباشر لليوم هو USD 0.00260145. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNITAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNITAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.08
- تغيير سعر UNITAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UNITAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNITAO مقابل USD هو $ -0.0005221812 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNITAO مقابل USD هو $ -0.0008698569 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNITAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0005221812
|-20.07%
|60 يوم
|$ -0.0008698569
|-33.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNITAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNITAO is a platform for developing decentralized applications on the Bittensor (TAO) ecosystem, UNITAO is also a subnet on Bittensor.
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