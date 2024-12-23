سعر Unit Protocol (DUCK)
سعر Unit Protocol (DUCK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.78K. يتم تحديث سعر DUCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unit Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.64
- تغيير سعر Unit Protocol خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 456.73M
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خلال اليوم، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ 0
|-20.91%
|60 يوم
|$ 0
|-7.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unit Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.66%
-15.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Unit protocol is a decentralized borrowing protocol that allows using a variety of tokens as collateral
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