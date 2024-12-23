احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DUCK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DUCK.

سعر Unit Protocol (DUCK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 100.78K . يتم تحديث سعر DUCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unit Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.64 - تغيير سعر Unit Protocol خلال اليوم هو -0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 456.73M

أداء سعر Unit Protocol (DUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unit Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.66% 30 يوم $ 0 -20.91% 60 يوم $ 0 -7.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unit Protocol (DUCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unit Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.657155$ 0.657155 $ 0.657155 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) -15.82%

معلومات سوق Unit Protocol (DUCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: