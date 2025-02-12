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سعر Unique Venture clubs (UNQ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unique Venture clubs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.55 - تغيير سعر Unique Venture clubs خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unique Venture clubs (UNQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unique Venture clubs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unique Venture clubs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unique Venture clubs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unique Venture clubs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.08% 30 يوم $ 0 -1.62% 60 يوم $ 0 -54.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unique Venture clubs (UNQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unique Venture clubs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.188134$ 0.188134 $ 0.188134 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.23%

معلومات سوق Unique Venture clubs (UNQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: