سعر Union Finance (UNION)
سعر Union Finance (UNION) المباشر لليوم هو USD 0.01312403. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.75M. يتم تحديث سعر UNION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Union Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.15
- تغيير سعر Union Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 818.75M
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خلال اليوم، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ -0.0007280700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ +0.0018970798 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007280700
|-5.54%
|60 يوم
|$ +0.0018970798
|+14.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Union Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+23.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Union Protocol is a credit network that enables any address to accumulate an unsecured credit line on-chain in a permission-less, crypto-native way.
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