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سعر Union Finance (UNION) المباشر لليوم هو USD 0.01312403 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.75M . يتم تحديث سعر UNION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Union Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.15 - تغيير سعر Union Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 818.75M

أداء سعر Union Finance (UNION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ -0.0007280700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ +0.0018970798 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Union Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0007280700 -5.54% 60 يوم $ +0.0018970798 +14.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Union Finance (UNION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Union Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03347432$ 0.03347432 $ 0.03347432 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +23.40%

معلومات سوق Union Finance (UNION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: