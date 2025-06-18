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سعر Unio Coin (UNIO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.05K . يتم تحديث سعر UNIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unio Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Unio Coin خلال اليوم هو -5.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 576.75M

أداء سعر Unio Coin (UNIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.60% 30 يوم $ 0 -52.98% 60 يوم $ 0 -68.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unio Coin (UNIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unio Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00877677$ 0.00877677 $ 0.00877677 تغير السعر (1 ساعة) -0.99% تغير السعر (1يوم) -5.60% تغير السعر (7 أيام) -44.31%

معلومات سوق Unio Coin (UNIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: