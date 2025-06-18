سعر Unio Coin (UNIO)
سعر Unio Coin (UNIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.05K. يتم تحديث سعر UNIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unio Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Unio Coin خلال اليوم هو -5.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 576.75M
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خلال اليوم، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unio Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.60%
|30 يوم
|$ 0
|-52.98%
|60 يوم
|$ 0
|-68.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unio Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.99%
-5.60%
-44.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is UNIO? The Unio Coin UNIO is an ERC-20 token. It has a fixed supply of 4B tokens and will be bridged between multiple Ethereum chains. UNIO is a utility token issued and controlled by the Unio Foundation. It can be used to create custom game content and access ecosystem benefits that drive growth for creators, developers, and publishers. The Unio Coin Foundation The Unio Foundation is the steward of UNIO. It is in charge of minting and distributing the supply, overseeing vesting and unlocks, day-to-day administration, bookkeeping and creating ecosystem partnerships that ensure the success of the Unio Coin purpose. The Unioverse The Unioverse is the first franchise that will use Unio Coin. It is an epic sci-fi world created by critically acclaimed writers of science fiction and horror. It is a game-centric franchise that has widespread rights and assets given back to the community as described here. All game developers are welcome to build in the Unioverse and access its community, content and technology. Random Games Random Games created the Unioverse and will use the Unio Coin to power the Unioverse’s ecosystem of cross-game, user created content. Random Games will expand the Unioverse, creating new franchise content and assets, technology, and growing the community.
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