معلومات سعر UniLend Finance (UFT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00379024 $ 0.00379024 $ 0.00379024 24 ساعة منخفض $ 0.00439995 $ 0.00439995 $ 0.00439995 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00379024$ 0.00379024 $ 0.00379024 24 ساعة مرتفع $ 0.00439995$ 0.00439995 $ 0.00439995 عالية طوال الوقت $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 أدنى سعر $ 0.0028792$ 0.0028792 $ 0.0028792 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +11.14% تغير السعر (7 أيام) +19.60% تغير السعر (7 أيام) +19.60%

سعر UniLend Finance (UFT) في الوقت الحقيقي هو $0.00435239. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UFT بين أدنى سعر $ 0.00379024 وأعلى سعر $ 0.00439995، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUFT على الإطلاق هو $ 4.47، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0028792.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UFT +0.26% على مدار الساعة الماضية، +11.14% على مدار 24 ساعة، و +19.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UniLend Finance (UFT)

القيمة السوقية $ 435.03K$ 435.03K $ 435.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 435.03K$ 435.03K $ 435.03K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ UniLend Finance هي $ 435.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 435.03K.