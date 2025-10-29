سعر UniLend Finance المباشر اليوم هو 0.00435239 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UFT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UFT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر UniLend Finance المباشر اليوم هو 0.00435239 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UFT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UFT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن UFT

معلومات سعر UFT

الموقع الرسمي لـ UFT

اقتصاد توكن UFT

توقعات سعر UFT

شعار UniLend Finance

سعر UniLend Finance (UFT)

السعر المباشر لـ 1 UFT إلى USD:

$0.00435239
+11.10%1D
USD
مخطط أسعار UniLend Finance (UFT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:19:22 (UTC+8)

معلومات سعر UniLend Finance (UFT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00379024
24 ساعة منخفض
$ 0.00439995
24 ساعة مرتفع

$ 0.00379024
$ 0.00439995
$ 4.47
$ 0.0028792
+0.26%

+11.14%

+19.60%

+19.60%

سعر UniLend Finance (UFT) في الوقت الحقيقي هو $0.00435239. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UFT بين أدنى سعر $ 0.00379024 وأعلى سعر $ 0.00439995، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUFT على الإطلاق هو $ 4.47، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0028792.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UFT +0.26% على مدار الساعة الماضية، +11.14% على مدار 24 ساعة، و +19.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UniLend Finance (UFT)

$ 435.03K
--
$ 435.03K
100.00M
100,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ UniLend Finance هي $ 435.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 435.03K.

سجل سعر UniLend Finance (UFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UniLend Finance مقابل USD هو $ +0.00043629 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UniLend Finance مقابل USD هو $ +0.0004874559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UniLend Finance مقابل USD هو $ +0.0012179754 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UniLend Finance مقابل USD هو $ -0.001879403227960363 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00043629+11.14%
30 يوم$ +0.0004874559+11.20%
60 يوم$ +0.0012179754+27.98%
90 يوم$ -0.001879403227960363-30.15%

ما هو UniLend Finance ( UFT )

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر UniLend Finance (UFT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر UniLend Finance (USD)

كم ستكون قيمة UniLend Finance (UFT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك UniLend Finance (UFT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة UniLend Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر UniLend Finance!

عملة UFT إلى العملات المحلية

توكنوميكس UniLend Finance (UFT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس UniLend Finance (UFT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UFT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول UniLend Finance (UFT)

كم يساوي UniLend Finance (UFT) اليوم؟
سعر UFT المباشر في USD هو USD 0.00435239، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UFT إلى USD الحالي؟
سعر UFT إلى USD الحالي هو $ 0.00435239. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ UniLend Finance ؟
القيمة السوقية لعملة UFT هي $ 435.03K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UFT؟
العرض المتداول لتوكن UFT هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UFT؟
حقق UFT سعرًا قياسيًا قدره 4.47 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UFT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0028792 UFT.
ما هو حجم تداول UFT؟
حجم تداول UFT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع UFT هذا العام؟
قد يرتفع UFT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UFT لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات UniLend Finance (UFT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

