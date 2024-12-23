سعر UniLayer (LAYER)
سعر UniLayer (LAYER) المباشر لليوم هو USD 0.03903575. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر LAYER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UniLayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.26K
- تغيير سعر UniLayer خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.62M
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خلال اليوم، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ -0.00062518715390835 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ +0.0005724319 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ +0.0041605785 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ +0.000475229165939824 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00062518715390835
|-1.57%
|30 يوم
|$ +0.0005724319
|+1.47%
|60 يوم
|$ +0.0041605785
|+10.66%
|90 يوم
|$ +0.000475229165939824
|+1.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UniLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-1.57%
-23.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UniLayer is a new generation decentralised trading platform built on top of Uniswap that enables key features for professional-level trading with its LAYER utility token, focusing on automated swaps and liquidity management, flash staking, charts and analytics, live order books, and a lot more.
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