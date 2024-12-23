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سعر UniLayer (LAYER) المباشر لليوم هو USD 0.03903575 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر LAYER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UniLayer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.26K - تغيير سعر UniLayer خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.62M

أداء سعر UniLayer (LAYER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ -0.00062518715390835 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ +0.0005724319 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ +0.0041605785 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UniLayer مقابل USD هو $ +0.000475229165939824 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00062518715390835 -1.57% 30 يوم $ +0.0005724319 +1.47% 60 يوم $ +0.0041605785 +10.66% 90 يوم $ +0.000475229165939824 +1.23%

تحليل سعر UniLayer (LAYER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UniLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03888296$ 0.03888296 $ 0.03888296 24 ساعة مرتفع $ 0.04100881$ 0.04100881 $ 0.04100881 عالية طوال الوقت $ 3.96$ 3.96 $ 3.96 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -23.04%

معلومات سوق UniLayer (LAYER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: