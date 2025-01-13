سعر Unilab (ULAB)
سعر Unilab (ULAB) المباشر لليوم هو USD 0.00264461. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ULAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unilab الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.99
- تغيير سعر Unilab خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unilab مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unilab مقابل USD هو $ -0.0001096235 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unilab مقابل USD هو $ +0.0001363590 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unilab مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001096235
|-4.14%
|60 يوم
|$ +0.0001363590
|+5.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unilab: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.94%
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