سعر UNIFI (UNIFI)
سعر UNIFI (UNIFI) المباشر لليوم هو USD 9.85. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNIFI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.05M
- تغيير سعر UNIFI خلال اليوم هو +3.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UNIFI مقابل USD هو $ +0.301225 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNIFI مقابل USD هو $ -0.2942057100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNIFI مقابل USD هو $ -1.2175486500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNIFI مقابل USD هو $ -2.759039332977492 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.301225
|+3.15%
|30 يوم
|$ -0.2942057100
|-2.98%
|60 يوم
|$ -1.2175486500
|-12.36%
|90 يوم
|$ -2.759039332977492
|-21.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNIFI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+3.15%
-8.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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