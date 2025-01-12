سعر UniFarm (UFARM)
سعر UniFarm (UFARM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.88K. يتم تحديث سعر UFARM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UniFarm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.18
- تغيير سعر UniFarm خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 335.20M
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خلال اليوم، كان سعر UniFarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UniFarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UniFarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UniFarm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+38.13%
|60 يوم
|$ 0
|+141.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UniFarm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+509.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UniFarm is a group farming project, where a user can stake a single token or an LP token and farm multiple tokens as staking rewards with an APY of up to 400% along with booster packs. As add-on features, UniFarm also has a launchpad and a multi Chain Bridge which provides multi-token rewards to the liquidity providers in the bridge.
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