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سعر Unido (UDO) المباشر لليوم هو USD 0.00179214 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.60K . يتم تحديث سعر UDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unido الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.89K - تغيير سعر Unido خلال اليوم هو +4.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.16M

أداء سعر Unido (UDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unido مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unido مقابل USD هو $ -0.0008173563 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unido مقابل USD هو $ -0.0006799268 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unido مقابل USD هو $ -0.00110876666626013 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.62% 30 يوم $ -0.0008173563 -45.60% 60 يوم $ -0.0006799268 -37.93% 90 يوم $ -0.00110876666626013 -38.22%

تحليل سعر Unido (UDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unido: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00165347$ 0.00165347 $ 0.00165347 24 ساعة مرتفع $ 0.00189354$ 0.00189354 $ 0.00189354 عالية طوال الوقت $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 تغير السعر (1 ساعة) +3.07% تغير السعر (1يوم) +4.62% تغير السعر (7 أيام) -18.18%

معلومات سوق Unido (UDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: