سعر Unido (UDO)
سعر Unido (UDO) المباشر لليوم هو USD 0.00179214. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.60K. يتم تحديث سعر UDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unido الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.89K
- تغيير سعر Unido خلال اليوم هو +4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.16M
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خلال اليوم، كان سعر Unido مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unido مقابل USD هو $ -0.0008173563 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unido مقابل USD هو $ -0.0006799268 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unido مقابل USD هو $ -0.00110876666626013 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.62%
|30 يوم
|$ -0.0008173563
|-45.60%
|60 يوم
|$ -0.0006799268
|-37.93%
|90 يوم
|$ -0.00110876666626013
|-38.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unido: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.07%
+4.62%
-18.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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