سعر UniDex (UNIDX)
سعر UniDex (UNIDX) المباشر لليوم هو USD 0.285175. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNIDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UniDex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 289.15
- تغيير سعر UniDex خلال اليوم هو -13.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UniDex مقابل USD هو $ -0.0458366531968494 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UniDex مقابل USD هو $ -0.1711943168 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UniDex مقابل USD هو $ -0.1420486333 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UniDex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0458366531968494
|-13.84%
|30 يوم
|$ -0.1711943168
|-60.03%
|60 يوم
|$ -0.1420486333
|-49.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UniDex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
-13.84%
-1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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