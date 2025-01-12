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سعر Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.76K . يتم تحديث سعر UAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unidentified Anomalous Phenomena الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.57K - تغيير سعر Unidentified Anomalous Phenomena خلال اليوم هو +9.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 932.81M

أداء سعر Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unidentified Anomalous Phenomena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unidentified Anomalous Phenomena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unidentified Anomalous Phenomena مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unidentified Anomalous Phenomena مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.68% 30 يوم $ 0 -56.32% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unidentified Anomalous Phenomena: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00111176$ 0.00111176 $ 0.00111176 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +9.68% تغير السعر (7 أيام) -48.23%

معلومات سوق Unidentified Anomalous Phenomena (UAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: