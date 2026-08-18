سعر Unicorn Pegasus اليوم

السعر المباشر لمشروع Unicorn Pegasus (UNIPEG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 40,68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UNIPEG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UNIPEG.

يحتل Unicorn Pegasus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 71 784، مع عرض متداول قدره 1,00B UNIPEG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UNIPEG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UNIPEG بمقدار +10,05% خلال الساعة الماضية و-66,18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Unicorn Pegasus (UNIPEG)

القيمة السوقية $ 71,78K$ 71,78K $ 71,78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71,78K$ 71,78K $ 71,78K إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Unicorn Pegasus هي $ 71,78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNIPEG يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71,78K.