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سعر Unicorn Metaverse (UNIVERSE) المباشر لليوم هو USD 0.01132969 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNIVERSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unicorn Metaverse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.19 - تغيير سعر Unicorn Metaverse خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unicorn Metaverse (UNIVERSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ -0.0033428624 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ -0.0048654877 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0033428624 -29.50% 60 يوم $ -0.0048654877 -42.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Unicorn Metaverse (UNIVERSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unicorn Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.135481$ 0.135481 $ 0.135481 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -8.40%

معلومات سوق Unicorn Metaverse (UNIVERSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: