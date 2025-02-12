سعر Unicorn Metaverse (UNIVERSE)
سعر Unicorn Metaverse (UNIVERSE) المباشر لليوم هو USD 0.01132969. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNIVERSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unicorn Metaverse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.19
- تغيير سعر Unicorn Metaverse خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ -0.0033428624 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ -0.0048654877 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unicorn Metaverse مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0033428624
|-29.50%
|60 يوم
|$ -0.0048654877
|-42.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unicorn Metaverse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$UNIVERSE (Unicorn Metaverse) is the token for the ecosystem that he had built and the metaverse that Benny is building for the Unicorns. The metaverse will come 2024.
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