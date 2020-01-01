توكنوميكس Unibit (UIBT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unibit (UIBT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unibit (UIBT) Unlock the power of cross-chain DeFi innovation with our BRC20 platform Bridge tokens, create new assets, add liquidity, and launch projects seamlessly across 10 EVM chains! Unlock Blockchain‘s Full Potential Seamlessly integrate BRC20 & EVM ecosystems, creating, trading, and managing tokens and NFTs effortlessly with UniBit‘s advanced infrastructure solutions. The first BRC20 Bridge with 10EVM chains integrated UniBit Protocol revolutionizes crosschain transfers by seamlessly bridging the gap between Bitcoin’s BRC20 tokens and the programmable power of EVM networks like Ethereum, Avalanche, Optimism, BSC , Arbitrum, BASE , Polygon, Cronos and KAVA. The Only Protocol to do so. Imagine effortlessly moving your valuable Bitcoin-based assets into the vibrant DeFi ecosystem, unlocking a world of decentralized finance opportunities previously inaccessible. UniBit makes this a reality, not just through efficient and secure bridging, but also by enhancing cross-chain liquidity and enriching both the Bitcoin and EVM landscapes. The UIBT token is the lifeblood of the UniBit Protocol, playing a crucial role in its operation. As the native utility token, UIBT embodies the essence of UniBit Protocol’s commitment to facilitating seamless and efficient cross-chain transfers between Bitcoin’s BRC20 and EVM networks. الموقع الرسمي: https://www.unibit.app/ الوثيقة البيضاء: https://drive.google.com/file/d/1MuBeffX0uyXdGzOhdCPzVYBETFKf0iEn/view اشتر UIBT الآن!

توكنوميكس Unibit (UIBT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unibit (UIBT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.56K $ 46.56K $ 46.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01740284 $ 0.01740284 $ 0.01740284 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Unibit (UIBT)

توكنوميكس Unibit (UIBT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unibit (UIBT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UIBT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UIBT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UIBT، استكشف السعر المباشر لتوكن UIBT!

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