سعر Uni2token (UNI2)
سعر Uni2token (UNI2) المباشر لليوم هو USD 0.137211. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UNI2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Uni2token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Uni2token خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ -0.0027549063638099 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ -0.0205019304 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0027549063638099
|-1.96%
|30 يوم
|$ -0.0205019304
|-14.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Uni2token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-1.96%
-2.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNI2 is a token designed to enhance interaction within its ecosystem, encouraging active participation from its members and providing exclusive benefits. Its main objective is to support educational programs, congresses, and exclusive events, offering access to networking opportunities, specialized training, and unique experiences. Additionally, UNI2 fosters a dynamic and innovative environment, promoting collaboration and professional growth among its participants.
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