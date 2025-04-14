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سعر Uni2token (UNI2) المباشر لليوم هو USD 0.137211 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UNI2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Uni2token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Uni2token خلال اليوم هو -1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Uni2token (UNI2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ -0.0027549063638099 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ -0.0205019304 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Uni2token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0027549063638099 -1.96% 30 يوم $ -0.0205019304 -14.94% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Uni2token (UNI2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Uni2token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02636903$ 0.02636903 $ 0.02636903 24 ساعة مرتفع $ 0.140257$ 0.140257 $ 0.140257 عالية طوال الوقت $ 0.213809$ 0.213809 $ 0.213809 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -2.51%

معلومات سوق Uni2token (UNI2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: