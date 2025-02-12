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سعر UNI yVault (YVUNI) المباشر لليوم هو USD 9.61 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVUNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UNI yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر UNI yVault خلال اليوم هو -2.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر UNI yVault (YVUNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ -0.199254353659063 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ -3.0836202820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ -4.4375087950 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ +0.852669735137602 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.199254353659063 -2.05% 30 يوم $ -3.0836202820 -32.08% 60 يوم $ -4.4375087950 -46.17% 90 يوم $ +0.852669735137602 +9.74%

تحليل سعر UNI yVault (YVUNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UNI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 9.43$ 9.43 $ 9.43 24 ساعة مرتفع $ 10.2$ 10.2 $ 10.2 عالية طوال الوقت $ 19.66$ 19.66 $ 19.66 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -2.05% تغير السعر (7 أيام) +3.50%

معلومات سوق UNI yVault (YVUNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: