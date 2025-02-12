سعر UNI yVault (YVUNI)
سعر UNI yVault (YVUNI) المباشر لليوم هو USD 9.61. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVUNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNI yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر UNI yVault خلال اليوم هو -2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ -0.199254353659063 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ -3.0836202820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ -4.4375087950 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNI yVault مقابل USD هو $ +0.852669735137602 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.199254353659063
|-2.05%
|30 يوم
|$ -3.0836202820
|-32.08%
|60 يوم
|$ -4.4375087950
|-46.17%
|90 يوم
|$ +0.852669735137602
|+9.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-2.05%
+3.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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