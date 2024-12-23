سعر Ungraduate Gamer (UGG)
سعر Ungraduate Gamer (UGG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 357.83K. يتم تحديث سعر UGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ungraduate Gamer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16K
- تغيير سعر Ungraduate Gamer خلال اليوم هو +13.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 927.75M
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خلال اليوم، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ungraduate Gamer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.46%
+13.62%
-1.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ungraduate Gamer Token is the official meme token from one of India's biggest gaming Creators. Ungraduate Gamer has over 11m subscribers on YouTube. He fair launched his meme token in partnership with XCAD Network and Ape Terminal. His token is not just a meme token, it can be used within the XCAD Network application, fans can earn the token, and use the token to vote on decisions around his channel, use to buy perks such as a follow back on instagram, twitter, or even merchandise.
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