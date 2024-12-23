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سعر Ungraduate Gamer (UGG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 357.83K . يتم تحديث سعر UGG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ungraduate Gamer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.16K - تغيير سعر Ungraduate Gamer خلال اليوم هو +13.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 927.75M

أداء سعر Ungraduate Gamer (UGG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ungraduate Gamer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ungraduate Gamer (UGG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ungraduate Gamer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.46% تغير السعر (1يوم) +13.62% تغير السعر (7 أيام) -1.26%

معلومات سوق Ungraduate Gamer (UGG)

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