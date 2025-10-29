معلومات سعر UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00068131$ 0.00068131 $ 0.00068131 أدنى سعر $ 0.00001016$ 0.00001016 $ 0.00001016 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +8.31% تغير السعر (7 أيام) +8.31%

سعر UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED) في الوقت الحقيقي هو $0.00001135. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UNEMPLOYED بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUNEMPLOYED على الإطلاق هو $ 0.00068131، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001016.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UNEMPLOYED -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +8.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UNEMPLOYED COIN (UNEMPLOYED)

القيمة السوقية $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K إمداد دورة التداول 998.13M 998.13M 998.13M إجمالي العرض 998,125,377.768712 998,125,377.768712 998,125,377.768712

القيمة السوقية الحالية لـ UNEMPLOYED COIN هي $ 11.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNEMPLOYED يبلغ 998.13M، مع إجمالي عرض 998125377.768712. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.33K.