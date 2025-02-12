سعر Underworld (UDW)
سعر Underworld (UDW) المباشر لليوم هو USD 60.21. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UDW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Underworld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.12
- تغيير سعر Underworld خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Underworld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Underworld مقابل USD هو $ -27.8934686370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Underworld مقابل USD هو $ -36.1103815260 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Underworld مقابل USD هو $ -106.06464857408086 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -27.8934686370
|-46.32%
|60 يوم
|$ -36.1103815260
|-59.97%
|90 يوم
|$ -106.06464857408086
|-63.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Underworld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Underworld is set to launch on BT404 protocol, with a first of its kind native profit sharing Peer-to-Peer marketplace. The BT404 protocol transforms dormant NFTs into active assets, empowering holders to earn passive income by simply listing their selected NFTs, and further allowing collectors to grow their positions. Underworld is set to launch on BT404 protocol, with a first of its kind native profit sharing Peer-to-Peer marketplace. The BT404 protocol transforms dormant NFTs into active assets, empowering holders to earn passive income by simply listing their selected NFTs, and further allowing collectors to grow their positions. 1 ERC20 $UDW = 1 ERC721 Underworld NFT
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