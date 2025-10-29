معلومات سعر Unbagging The Ocean (UNBAGGED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.000014 $ 0.000014 $ 0.000014 24 ساعة منخفض $ 0.00001873 $ 0.00001873 $ 0.00001873 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.000014$ 0.000014 $ 0.000014 24 ساعة مرتفع $ 0.00001873$ 0.00001873 $ 0.00001873 عالية طوال الوقت $ 0.00060993$ 0.00060993 $ 0.00060993 أدنى سعر $ 0.00000447$ 0.00000447 $ 0.00000447 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -16.97% تغير السعر (7 أيام) -32.12% تغير السعر (7 أيام) -32.12%

سعر Unbagging The Ocean (UNBAGGED) في الوقت الحقيقي هو $0.00001544. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UNBAGGED بين أدنى سعر $ 0.000014 وأعلى سعر $ 0.00001873، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUNBAGGED على الإطلاق هو $ 0.00060993، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000447.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UNBAGGED -0.21% على مدار الساعة الماضية، -16.97% على مدار 24 ساعة، و -32.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

القيمة السوقية $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K إمداد دورة التداول 998.96M 998.96M 998.96M إجمالي العرض 998,961,283.6552626 998,961,283.6552626 998,961,283.6552626

القيمة السوقية الحالية لـ Unbagging The Ocean هي $ 15.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNBAGGED يبلغ 998.96M، مع إجمالي عرض 998961283.6552626. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.42K.