سعر Unbagging The Ocean المباشر اليوم هو 0.00001544 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UNBAGGED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UNBAGGED بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Unbagging The Ocean المباشر اليوم هو 0.00001544 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UNBAGGED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UNBAGGED بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن UNBAGGED

معلومات سعر UNBAGGED

الموقع الرسمي لـ UNBAGGED

اقتصاد توكن UNBAGGED

توقعات سعر UNBAGGED

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Unbagging The Ocean

سعر Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 UNBAGGED إلى USD:

--
----
-16.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Unbagging The Ocean (UNBAGGED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:57:04 (UTC+8)

معلومات سعر Unbagging The Ocean (UNBAGGED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000014
$ 0.000014$ 0.000014
24 ساعة منخفض
$ 0.00001873
$ 0.00001873$ 0.00001873
24 ساعة مرتفع

$ 0.000014
$ 0.000014$ 0.000014

$ 0.00001873
$ 0.00001873$ 0.00001873

$ 0.00060993
$ 0.00060993$ 0.00060993

$ 0.00000447
$ 0.00000447$ 0.00000447

-0.21%

-16.97%

-32.12%

-32.12%

سعر Unbagging The Ocean (UNBAGGED) في الوقت الحقيقي هو $0.00001544. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UNBAGGED بين أدنى سعر $ 0.000014 وأعلى سعر $ 0.00001873، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUNBAGGED على الإطلاق هو $ 0.00060993، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000447.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UNBAGGED -0.21% على مدار الساعة الماضية، -16.97% على مدار 24 ساعة، و -32.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

$ 15.42K
$ 15.42K$ 15.42K

--
----

$ 15.42K
$ 15.42K$ 15.42K

998.96M
998.96M 998.96M

998,961,283.6552626
998,961,283.6552626 998,961,283.6552626

القيمة السوقية الحالية لـ Unbagging The Ocean هي $ 15.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UNBAGGED يبلغ 998.96M، مع إجمالي عرض 998961283.6552626. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.42K.

سجل سعر Unbagging The Ocean (UNBAGGED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unbagging The Ocean مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unbagging The Ocean مقابل USD هو $ +0.0000147983 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unbagging The Ocean مقابل USD هو $ +0.0000214901 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unbagging The Ocean مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-16.97%
30 يوم$ +0.0000147983+95.84%
60 يوم$ +0.0000214901+139.19%
90 يوم$ 0--

ما هو Unbagging The Ocean ( UNBAGGED )

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Unbagging The Ocean (USD)

كم ستكون قيمة Unbagging The Ocean (UNBAGGED) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Unbagging The Ocean (UNBAGGED) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Unbagging The Ocean.

تحقق الآن من توقعات سعر Unbagging The Ocean!

عملة UNBAGGED إلى العملات المحلية

توكنوميكس Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Unbagging The Ocean (UNBAGGED) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UNBAGGED والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

كم يساوي Unbagging The Ocean (UNBAGGED) اليوم؟
سعر UNBAGGED المباشر في USD هو USD 0.00001544، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UNBAGGED إلى USD الحالي؟
سعر UNBAGGED إلى USD الحالي هو $ 0.00001544. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Unbagging The Ocean ؟
القيمة السوقية لعملة UNBAGGED هي $ 15.42K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UNBAGGED؟
العرض المتداول لتوكن UNBAGGED هو 998.96M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UNBAGGED؟
حقق UNBAGGED سعرًا قياسيًا قدره 0.00060993 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UNBAGGED؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000447 UNBAGGED.
ما هو حجم تداول UNBAGGED؟
حجم تداول UNBAGGED المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع UNBAGGED هذا العام؟
قد يرتفع UNBAGGED هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UNBAGGED لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:57:04 (UTC+8)

تحديثات Unbagging The Ocean (UNBAGGED) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,898.60
$112,898.60$112,898.60

-1.52%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.30
$3,993.30$3,993.30

-2.52%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04133
$0.04133$0.04133

-11.00%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.44
$196.44$196.44

-1.23%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1397
$3.1397$3.1397

-18.60%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.30
$3,993.30$3,993.30

-2.52%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,898.60
$112,898.60$112,898.60

-1.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.44
$196.44$196.44

-1.23%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6428
$2.6428$2.6428

+0.25%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19401
$0.19401$0.19401

-2.88%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.10799
$0.10799$0.10799

+5,299.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003702
$0.00003702$0.00003702

+469.53%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.251
$2.251$2.251

+200.13%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000188
$0.0000000188$0.0000000188

+118.60%