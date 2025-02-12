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سعر Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) المباشر لليوم هو USD 95,645 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unagii Wrapped Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Unagii Wrapped Bitcoin خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ -1,611.45391771419 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ +1,013.5691940000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ -5,635.0686425000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ +6,856.5342733257 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,611.45391771419 -1.66% 30 يوم $ +1,013.5691940000 +1.06% 60 يوم $ -5,635.0686425000 -5.89% 90 يوم $ +6,856.5342733257 +7.72%

تحليل سعر Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii Wrapped Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 94,361$ 94,361 $ 94,361 24 ساعة مرتفع $ 97,899$ 97,899 $ 97,899 عالية طوال الوقت $ 108,324$ 108,324 $ 108,324 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) -2.55%

معلومات سوق Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: