سعر Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC)
سعر Unagii Wrapped Bitcoin (UWBTC) المباشر لليوم هو USD 95,645. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unagii Wrapped Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Unagii Wrapped Bitcoin خلال اليوم هو -1.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ -1,611.45391771419 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ +1,013.5691940000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ -5,635.0686425000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii Wrapped Bitcoin مقابل USD هو $ +6,856.5342733257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,611.45391771419
|-1.66%
|30 يوم
|$ +1,013.5691940000
|+1.06%
|60 يوم
|$ -5,635.0686425000
|-5.89%
|90 يوم
|$ +6,856.5342733257
|+7.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii Wrapped Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-1.66%
-2.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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