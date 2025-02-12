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سعر Unagii USD Coin (UUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.086 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unagii USD Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Unagii USD Coin خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unagii USD Coin (UUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ +0.0000545172 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ +0.0003193926 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ -0.0030391875941121 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ +0.0000545172 +0.01% 60 يوم $ +0.0003193926 +0.03% 90 يوم $ -0.0030391875941121 -0.27%

تحليل سعر Unagii USD Coin (UUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii USD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 24 ساعة مرتفع $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 عالية طوال الوقت $ 9.74$ 9.74 $ 9.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.39%

معلومات سوق Unagii USD Coin (UUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: