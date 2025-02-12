سعر Unagii USD Coin (UUSDC)
سعر Unagii USD Coin (UUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.086. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unagii USD Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Unagii USD Coin خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ +0.0000545172 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ +0.0003193926 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ -0.0030391875941121 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ +0.0000545172
|+0.01%
|60 يوم
|$ +0.0003193926
|+0.03%
|90 يوم
|$ -0.0030391875941121
|-0.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii USD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.00%
+0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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