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سعر Unagii USD Coin (UUSDC)

USD

مخطط سعر Unagii USD Coin (UUSDC) المباشر

$1.086
$1.086$1.086
0.00%(1D)

سعر Unagii USD Coin (UUSDC) لليوم

سعر Unagii USD Coin (UUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.086. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unagii USD Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Unagii USD Coin خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Unagii USD Coin (UUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ +0.0000545172 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ +0.0003193926 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii USD Coin مقابل USD هو $ -0.0030391875941121 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.00%
30 يوم$ +0.0000545172+0.01%
60 يوم$ +0.0003193926+0.03%
90 يوم$ -0.0030391875941121-0.27%

تحليل سعر Unagii USD Coin (UUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii USD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 9.74
$ 9.74$ 9.74

-0.00%

-0.00%

+0.39%

معلومات سوق Unagii USD Coin (UUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Unagii USD Coin (UUSDC)

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عملة UUSDC إلى العملات المحلية

1 UUSDC إلى AUD
A$1.71588
1 UUSDC إلى GBP
0.8688
1 UUSDC إلى EUR
1.04256
1 UUSDC إلى USD
$1.086
1 UUSDC إلى MYR
RM4.84356
1 UUSDC إلى TRY
39.13944
1 UUSDC إلى JPY
¥165.615
1 UUSDC إلى RUB
104.78814
1 UUSDC إلى INR
94.24308
1 UUSDC إلى IDR
Rp17,803.27584
1 UUSDC إلى PHP
63.17262
1 UUSDC إلى EGP
￡E.54.7887
1 UUSDC إلى BRL
R$6.25536
1 UUSDC إلى CAD
C$1.54212
1 UUSDC إلى BDT
131.90556
1 UUSDC إلى NGN
1,633.0725
1 UUSDC إلى UAH
45.27534
1 UUSDC إلى VES
Bs65.16
1 UUSDC إلى PKR
Rs303.00486
1 UUSDC إلى KZT
549.59202
1 UUSDC إلى THB
฿36.98916
1 UUSDC إلى TWD
NT$35.64252
1 UUSDC إلى CHF
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