سعر Unagii Tether USD (UUSDT)
سعر Unagii Tether USD (UUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.053. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unagii Tether USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Unagii Tether USD خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UUSDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UUSDT.
خلال اليوم، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ -0.000105841832604 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ +0.0008764119 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ -0.0009949797 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ -0.0076400486071095 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000105841832604
|-0.01%
|30 يوم
|$ +0.0008764119
|+0.08%
|60 يوم
|$ -0.0009949797
|-0.09%
|90 يوم
|$ -0.0076400486071095
|-0.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii Tether USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.01%
-0.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UUSDT إلى AUD
A$1.67427
|1 UUSDT إلى GBP
￡0.8424
|1 UUSDT إلى EUR
€1.01088
|1 UUSDT إلى USD
$1.053
|1 UUSDT إلى MYR
RM4.69638
|1 UUSDT إلى TRY
₺37.95012
|1 UUSDT إلى JPY
¥160.5825
|1 UUSDT إلى RUB
₽100.67733
|1 UUSDT إلى INR
₹91.33722
|1 UUSDT إلى IDR
Rp17,262.29232
|1 UUSDT إلى PHP
₱61.23195
|1 UUSDT إلى EGP
￡E.53.11332
|1 UUSDT إلى BRL
R$6.06528
|1 UUSDT إلى CAD
C$1.50579
|1 UUSDT إلى BDT
৳127.89738
|1 UUSDT إلى NGN
₦1,578.71025
|1 UUSDT إلى UAH
₴43.89957
|1 UUSDT إلى VES
Bs63.18
|1 UUSDT إلى PKR
Rs293.79753
|1 UUSDT إلى KZT
₸532.89171
|1 UUSDT إلى THB
฿35.9073
|1 UUSDT إلى TWD
NT$34.56999
|1 UUSDT إلى CHF
Fr0.95823
|1 UUSDT إلى HKD
HK$8.20287
|1 UUSDT إلى MAD
.د.م10.56159