احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UUSDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UUSDT.

سعر Unagii Tether USD (UUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.053 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unagii Tether USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Unagii Tether USD خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unagii Tether USD (UUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ -0.000105841832604 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ +0.0008764119 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ -0.0009949797 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii Tether USD مقابل USD هو $ -0.0076400486071095 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000105841832604 -0.01% 30 يوم $ +0.0008764119 +0.08% 60 يوم $ -0.0009949797 -0.09% 90 يوم $ -0.0076400486071095 -0.72%

تحليل سعر Unagii Tether USD (UUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii Tether USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 24 ساعة مرتفع $ 1.054$ 1.054 $ 1.054 عالية طوال الوقت $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.20%

معلومات سوق Unagii Tether USD (UUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: