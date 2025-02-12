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سعر Unagii ETH (UETH) المباشر لليوم هو USD 2,910.74 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unagii ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Unagii ETH خلال اليوم هو -2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unagii ETH (UETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unagii ETH مقابل USD هو $ -63.861547277661 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii ETH مقابل USD هو $ -593.1412828320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii ETH مقابل USD هو $ -970.6799788280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii ETH مقابل USD هو $ -604.497387858846 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -63.861547277661 -2.16% 30 يوم $ -593.1412828320 -20.37% 60 يوم $ -970.6799788280 -33.34% 90 يوم $ -604.497387858846 -17.19%

تحليل سعر Unagii ETH (UETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,862.22$ 2,862.22 $ 2,862.22 24 ساعة مرتفع $ 3,009.74$ 3,009.74 $ 3,009.74 عالية طوال الوقت $ 4,938.16$ 4,938.16 $ 4,938.16 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -2.16% تغير السعر (7 أيام) -3.80%

معلومات سوق Unagii ETH (UETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: