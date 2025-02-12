سعر Unagii Dai (UDAI)
سعر Unagii Dai (UDAI) المباشر لليوم هو USD 1.073. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unagii Dai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Unagii Dai خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UDAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UDAI.
خلال اليوم، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ -0.0002478630 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ -0.0001500054 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ -0.0035305186064258 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ -0.0002478630
|-0.02%
|60 يوم
|$ -0.0001500054
|-0.01%
|90 يوم
|$ -0.0035305186064258
|-0.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii Dai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.01%
+0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 UDAI إلى AUD
A$1.69534
|1 UDAI إلى GBP
￡0.8584
|1 UDAI إلى EUR
€1.03008
|1 UDAI إلى USD
$1.073
|1 UDAI إلى MYR
RM4.78558
|1 UDAI إلى TRY
₺38.67092
|1 UDAI إلى JPY
¥163.6325
|1 UDAI إلى RUB
₽103.53377
|1 UDAI إلى INR
₹93.11494
|1 UDAI إلى IDR
Rp17,590.16112
|1 UDAI إلى PHP
₱62.41641
|1 UDAI إلى EGP
￡E.54.13285
|1 UDAI إلى BRL
R$6.18048
|1 UDAI إلى CAD
C$1.52366
|1 UDAI إلى BDT
৳130.32658
|1 UDAI إلى NGN
₦1,613.52375
|1 UDAI إلى UAH
₴44.73337
|1 UDAI إلى VES
Bs64.38
|1 UDAI إلى PKR
Rs299.37773
|1 UDAI إلى KZT
₸543.01311
|1 UDAI إلى THB
฿36.54638
|1 UDAI إلى TWD
NT$35.21586
|1 UDAI إلى CHF
Fr0.97643
|1 UDAI إلى HKD
HK$8.35867
|1 UDAI إلى MAD
.د.م10.77292