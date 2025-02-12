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سعر Unagii Dai (UDAI) المباشر لليوم هو USD 1.073 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Unagii Dai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Unagii Dai خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Unagii Dai (UDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ -0.0002478630 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ -0.0001500054 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Unagii Dai مقابل USD هو $ -0.0035305186064258 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ -0.0002478630 -0.02% 60 يوم $ -0.0001500054 -0.01% 90 يوم $ -0.0035305186064258 -0.32%

تحليل سعر Unagii Dai (UDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Unagii Dai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 24 ساعة مرتفع $ 1.074$ 1.074 $ 1.074 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.15%

معلومات سوق Unagii Dai (UDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: