سعر Umoja yBTC (YBTC)
سعر Umoja yBTC (YBTC) المباشر لليوم هو USD 102,839. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M. يتم تحديث سعر YBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Umoja yBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.19
- تغيير سعر Umoja yBTC خلال اليوم هو -5.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.48
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خلال اليوم، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ -6,097.1416831958 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -6,097.1416831958
|-5.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Umoja yBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-5.59%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Umoja is a next-gen liquid staking protocol introducing the world's highest yield, lowest risk BTC LST, $yBTC. $yBTC is BTC-principal protected, 1:1 backed by BTC, and earns a yield of 5% to 10% - all in BTC. Traditional assets, including all crypto, fiat currencies, and otherwise, cannot self-manage risks or yields. If the market takes a turn for the worse, so does the asset's value. Even during bull-runs, such assets are unable to optimize their own returns, leaving retail investors at a massive disadvantage in contrast to their whale and institutional investor counterparts, who leverage asset managers and automated trading strategies to get ahead. In contrast, Smartcoins are AI-driven, equipped with quant & DeFi-native trading strategies that proactively enhance holder returns.
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