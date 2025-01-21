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سعر Umoja yBTC (YBTC) المباشر لليوم هو USD 102,839 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M . يتم تحديث سعر YBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Umoja yBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.19 - تغيير سعر Umoja yBTC خلال اليوم هو -5.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.48

أداء سعر Umoja yBTC (YBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ -6,097.1416831958 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Umoja yBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -6,097.1416831958 -5.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Umoja yBTC (YBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Umoja yBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 102,839$ 102,839 $ 102,839 24 ساعة مرتفع $ 109,508$ 109,508 $ 109,508 عالية طوال الوقت $ 109,508$ 109,508 $ 109,508 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -5.59% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Umoja yBTC (YBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: