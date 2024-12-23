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سعر Umoja (UMJA) المباشر لليوم هو USD 0.00842339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.30M . يتم تحديث سعر UMJA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Umoja الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.33 - تغيير سعر Umoja خلال اليوم هو -2.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.69B

أداء سعر Umoja (UMJA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ -0.00020904320283409 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ -0.0044964915 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00020904320283409 -2.42% 30 يوم $ -0.0044964915 -53.38% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Umoja (UMJA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Umoja: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00829144$ 0.00829144 $ 0.00829144 24 ساعة مرتفع $ 0.00880958$ 0.00880958 $ 0.00880958 عالية طوال الوقت $ 0.02379009$ 0.02379009 $ 0.02379009 تغير السعر (1 ساعة) +0.73% تغير السعر (1يوم) -2.42% تغير السعر (7 أيام) -25.46%

معلومات سوق Umoja (UMJA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: