سعر Umoja (UMJA)
سعر Umoja (UMJA) المباشر لليوم هو USD 0.00842339. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.30M. يتم تحديث سعر UMJA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Umoja الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.33
- تغيير سعر Umoja خلال اليوم هو -2.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.69B
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خلال اليوم، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ -0.00020904320283409 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ -0.0044964915 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Umoja مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020904320283409
|-2.42%
|30 يوم
|$ -0.0044964915
|-53.38%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Umoja: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.73%
-2.42%
-25.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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