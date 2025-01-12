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سعر Umi Digital (UMI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.41K . يتم تحديث سعر UMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Umi Digital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.81 - تغيير سعر Umi Digital خلال اليوم هو +8.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.00B

أداء سعر Umi Digital (UMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Umi Digital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Umi Digital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Umi Digital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Umi Digital مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +8.96% 30 يوم $ 0 -32.93% 60 يوم $ 0 -6.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Umi Digital (UMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Umi Digital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.21% تغير السعر (1يوم) +8.96% تغير السعر (7 أيام) +6.02%

معلومات سوق Umi Digital (UMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: