سعر Umami (UMAMI)
سعر Umami (UMAMI) المباشر لليوم هو USD 2.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M. يتم تحديث سعر UMAMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Umami الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.12
- تغيير سعر Umami خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 901.82K
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خلال اليوم، كان سعر Umami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Umami مقابل USD هو $ +1.2452841730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Umami مقابل USD هو $ +0.1705812850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Umami مقابل USD هو $ -0.0205747169011337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +1.2452841730
|+48.08%
|60 يوم
|$ +0.1705812850
|+6.59%
|90 يوم
|$ -0.0205747169011337
|-0.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Umami: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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