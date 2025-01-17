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سعر Ultraround Money (CIRCLE) المباشر لليوم هو USD 2.78 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.42M . يتم تحديث سعر CIRCLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ultraround Money الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.66K - تغيير سعر Ultraround Money خلال اليوم هو -1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 871.81K

أداء سعر Ultraround Money (CIRCLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ultraround Money مقابل USD هو $ -0.031521046262115 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultraround Money مقابل USD هو $ -0.4421645600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultraround Money مقابل USD هو $ -0.5277237860 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultraround Money مقابل USD هو $ -3.628153791766424 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.031521046262115 -1.12% 30 يوم $ -0.4421645600 -15.90% 60 يوم $ -0.5277237860 -18.98% 90 يوم $ -3.628153791766424 -56.61%

تحليل سعر Ultraround Money (CIRCLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultraround Money: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.73$ 2.73 $ 2.73 24 ساعة مرتفع $ 2.89$ 2.89 $ 2.89 عالية طوال الوقت $ 35.32$ 35.32 $ 35.32 تغير السعر (1 ساعة) -1.78% تغير السعر (1يوم) -1.12% تغير السعر (7 أيام) +5.19%

معلومات سوق Ultraround Money (CIRCLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: