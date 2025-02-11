سعر Ultramoc (UMC)
سعر Ultramoc (UMC) المباشر لليوم هو USD 0.00100078. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ultramoc الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.17
- تغيير سعر Ultramoc خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ultramoc مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultramoc مقابل USD هو $ -0.0005239569 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultramoc مقابل USD هو $ -0.0007209660 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultramoc مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0005239569
|-52.35%
|60 يوم
|$ -0.0007209660
|-72.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultramoc: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+4.24%
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