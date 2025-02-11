سعر Ultragate (ULG)
سعر Ultragate (ULG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ULG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ultragate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Ultragate خلال اليوم هو +32.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ultragate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultragate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultragate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultragate مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+32.07%
|30 يوم
|$ 0
|-10.78%
|60 يوم
|$ 0
|-59.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultragate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+32.07%
+18.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ultragate provides ecosystems on the blockchain. Ultragate focuses on building and designing fast, easy to use, and secure blockchain products. Ultragate developers aim to raise awareness of blockchain solutions and increase mainstream usage.
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