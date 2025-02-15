سعر Ultracapital yUSDC (YUSDC)
سعر Ultracapital yUSDC (YUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.004. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ultracapital yUSDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.64K
- تغيير سعر Ultracapital yUSDC خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YUSDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YUSDC.
خلال اليوم، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ +0.00560162 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00560162
|+0.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultracapital yUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
+0.56%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YUSDC إلى AUD
A$1.57628
|1 YUSDC إلى GBP
￡0.79316
|1 YUSDC إلى EUR
€0.9538
|1 YUSDC إلى USD
$1.004
|1 YUSDC إلى MYR
RM4.44772
|1 YUSDC إلى TRY
₺36.36488
|1 YUSDC إلى JPY
¥152.92928
|1 YUSDC إلى RUB
₽91.42424
|1 YUSDC إلى INR
₹87.01668
|1 YUSDC إلى IDR
Rp16,193.54612
|1 YUSDC إلى PHP
₱57.981
|1 YUSDC إلى EGP
￡E.50.79236
|1 YUSDC إلى BRL
R$5.7228
|1 YUSDC إلى CAD
C$1.41564
|1 YUSDC إلى BDT
৳121.66472
|1 YUSDC إلى NGN
₦1,518.9014
|1 YUSDC إلى UAH
₴41.666
|1 YUSDC إلى VES
Bs61.244
|1 YUSDC إلى PKR
Rs280.367
|1 YUSDC إلى KZT
₸497.76312
|1 YUSDC إلى THB
฿33.84484
|1 YUSDC إلى TWD
NT$32.81072
|1 YUSDC إلى CHF
Fr0.89356
|1 YUSDC إلى HKD
HK$7.81112
|1 YUSDC إلى MAD
.د.م9.9898