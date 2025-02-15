احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YUSDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YUSDC.

سعر Ultracapital yUSDC (YUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.004 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ultracapital yUSDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.64K - تغيير سعر Ultracapital yUSDC خلال اليوم هو +0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ultracapital yUSDC (YUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ +0.00560162 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultracapital yUSDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00560162 +0.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ultracapital yUSDC (YUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultracapital yUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99693$ 0.99693 $ 0.99693 24 ساعة مرتفع $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 عالية طوال الوقت $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ultracapital yUSDC (YUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: