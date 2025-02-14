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سعر Ultracapital yETH (YETH) المباشر لليوم هو USD 2,664.78 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ultracapital yETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.64 - تغيير سعر Ultracapital yETH خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ultracapital yETH (YETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ultracapital yETH مقابل USD هو $ -44.148925404001 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultracapital yETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultracapital yETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultracapital yETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -44.148925404001 -1.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ultracapital yETH (YETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultracapital yETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,638.36$ 2,638.36 $ 2,638.36 24 ساعة مرتفع $ 2,723.75$ 2,723.75 $ 2,723.75 عالية طوال الوقت $ 2,735.44$ 2,735.44 $ 2,735.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ultracapital yETH (YETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: