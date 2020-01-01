توكنوميكس Ultimate Frog Racing (UFR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ultimate Frog Racing (UFR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ultimate Frog Racing (UFR) Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT. الموقع الرسمي: https://www.ultimatefrogracing.com/ اشتر UFR الآن!

توكنوميكس Ultimate Frog Racing (UFR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ultimate Frog Racing (UFR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 55.61K $ 55.61K $ 55.61K إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 55.61K $ 55.61K $ 55.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00367674 $ 0.00367674 $ 0.00367674 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00004094 $ 0.00004094 $ 0.00004094 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ultimate Frog Racing (UFR)

توكنوميكس Ultimate Frog Racing (UFR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ultimate Frog Racing (UFR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UFR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UFR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UFR، استكشف السعر المباشر لتوكن UFR!

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