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سعر Ultimate Frog Racing (UFR) المباشر لليوم هو USD 0.00212447 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.12M . يتم تحديث سعر UFR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ultimate Frog Racing الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 371.92K - تغيير سعر Ultimate Frog Racing خلال اليوم هو -22.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Ultimate Frog Racing (UFR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ -0.000614502672576901 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000614502672576901 -22.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ultimate Frog Racing (UFR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultimate Frog Racing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00183771$ 0.00183771 $ 0.00183771 24 ساعة مرتفع $ 0.00367674$ 0.00367674 $ 0.00367674 عالية طوال الوقت $ 0.00367674$ 0.00367674 $ 0.00367674 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -22.43% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Ultimate Frog Racing (UFR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: