سعر Ultimate Frog Racing (UFR)
سعر Ultimate Frog Racing (UFR) المباشر لليوم هو USD 0.00212447. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.12M. يتم تحديث سعر UFR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ultimate Frog Racing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 371.92K
- تغيير سعر Ultimate Frog Racing خلال اليوم هو -22.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ -0.000614502672576901 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ultimate Frog Racing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000614502672576901
|-22.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ultimate Frog Racing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-22.43%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.
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