احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر UKRE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر UKRE.

سعر UK Real Estate (UKRE) المباشر لليوم هو USD 98.58 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر UKRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UK Real Estate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.06 - تغيير سعر UK Real Estate خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر UK Real Estate (UKRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ +326.2693979280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ +51.7886974020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ -2.544078935468 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +326.2693979280 +330.97% 60 يوم $ +51.7886974020 +52.53% 90 يوم $ -2.544078935468 -2.51%

تحليل سعر UK Real Estate (UKRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UK Real Estate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 114.03$ 114.03 $ 114.03 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.37%

معلومات سوق UK Real Estate (UKRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: