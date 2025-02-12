سعر UK Real Estate (UKRE)
سعر UK Real Estate (UKRE) المباشر لليوم هو USD 98.58. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UKRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UK Real Estate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.06
- تغيير سعر UK Real Estate خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ +326.2693979280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ +51.7886974020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UK Real Estate مقابل USD هو $ -2.544078935468 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +326.2693979280
|+330.97%
|60 يوم
|$ +51.7886974020
|+52.53%
|90 يوم
|$ -2.544078935468
|-2.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر UK Real Estate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-4.37%
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