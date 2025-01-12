سعر Uhosu (UHOSU)
سعر Uhosu (UHOSU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.75K. يتم تحديث سعر UHOSU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Uhosu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.75
- تغيير سعر Uhosu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Uhosu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Uhosu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Uhosu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Uhosu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.36%
|60 يوم
|$ 0
|-31.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Uhosu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First $UHOSU on ethereum - The real Doge’s father. A new frontier in the Dogeverse. Our goal is to revive the UHOSU token through a community-led takeover after the original developer stepped away. As a meme coin, it doesn’t have a specific utility, but we’re not focused on short-term price movements. Instead, we want to foster a strong community by organizing fun events and participating in charity initiatives, creating a culture that everyone can enjoy and be proud of
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