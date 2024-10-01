توكنوميكس Ugly Dog (UGLYDOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ugly Dog (UGLYDOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ugly Dog (UGLYDOG) Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes. Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations. الموقع الرسمي: https://uglydog.meme الوثيقة البيضاء: https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf اشتر UGLYDOG الآن!

توكنوميكس Ugly Dog (UGLYDOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ugly Dog (UGLYDOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 199.13K $ 199.13K $ 199.13K إجمالي العرض: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M العرض المتداول: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 199.13K $ 199.13K $ 199.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00370586 $ 0.00370586 $ 0.00370586 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00020037 $ 0.00020037 $ 0.00020037 معرفة المزيد عن سعر Ugly Dog (UGLYDOG)

توكنوميكس Ugly Dog (UGLYDOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ugly Dog (UGLYDOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UGLYDOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UGLYDOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UGLYDOG، استكشف السعر المباشر لتوكن UGLYDOG!

توقعات سعر UGLYDOG هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه UGLYDOG؟ تجمع صفحة توقعات أسعار UGLYDOG الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر UGLYDOG الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!